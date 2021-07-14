Генерал СБУ Василий Вовк рассказал, как НАТО может помочь «вернуть» Крым.

Согласно заявлению генерала, НАТО ежегодно организовывает учения Sea Breeze, но это не помогает возвратить Крым в состав Украины и необходимы более сильные меры. Как сообщает издание «ПолитНавигатор», Запад окажет Украине помощь в возвращении полуострова, если направит в Севастополь и Ялту свои войска.

По словам генерала, НАТО следует силой забрать у России «эту землю», после чего передать её Украине.

Заявление генерала СБУ прокомментировал военно-политический обозреватель агентства ИАНЕД Олег Лукьянов. Он выразил удивление от заявления украинского генерала и отметил, что НАТО продемонстрировала готовность биться с Россией, но только до последнего украинца. Своих же солдат, в особенности американцев, НАТО отправлять на войну «во славу Украины» даже и не думает.

Эксперт Доминик Сансоне недавно заявил, что НАТО только портит себе имидж своей антироссийской риторикой. Он отметил, что за семь лет, прошедших после воссоединения Крыма и России, НАТО не удалось поставить Москву “на место”.