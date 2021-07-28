На Шри-Ланке был найден самый большой звездчатый сапфир. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.

Звездчатые сапфиры отличаются от обычных наличием оптического эффекта под название астеризм. Так, на поверхности такого камня при освещении можно увидеть звездообразное изображение. Как правило, для этого эффекта камень нужно обработать.

Обнаружил сапфир торговец драгоценными камнями, который захотел вырыть колодец на заднем дворе. Так как он имел дело с драгоценными камнями, он сразу понял, что попадающиеся ему в земле камни являются не просто булыжниками. Сначала были найдены единичные камни, позже попался сапфир, который, по всей видимости, является крупнейшим в мире.

Обнаруженный сапфир, как сообщают эксперты, весит примерно 510 килограмм. На международном рынке его стоимость оценивается в сумму до 100 миллионов долларов. Предполагается, что сапфир заинтересует музеи или частных коллекционеров.

Впрочем, по словам экспертов, качество найденных сапфиров может оказаться довольно низким.

Ранее мы сообщали о жителе Турции, который нашел следы древней цивилизации в своём дворе во время проведения земляных работ. Возраст обнаруженных находок оценивается примерно в 8 500 лет.