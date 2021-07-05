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В Турции местный житель обнаружил следы древней цивилизации буквально у себя во дворе.

Как сообщается, житель северо-западной провинции Биледжика два года назад проводил во дворе своего дома земляные работы. Неожиданно он обнаружил останки людей, а также предметы. Мужчина отнёс находки археологам, которые ими заинтересовались. В итоге они организовали раскопки, продлившиеся два года.

Из земли достали 11 скелетов, принадлежащих людям, фрагменты керамики, а также предмет, который посчитали музыкальным инструментом. При оценке их возраста выяснилось, что находкам около 8 500 лет. Также были найдены остатки зерновых культур.

По предположению учёных, останки принадлежат представителям неизвестной цивилизации.

Недавно мы сообщали о найденном в Финляндии посохе, чей возраст оценивается примерно в 4400 лет. Предполагается, что посох мог принадлежать шаману.

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