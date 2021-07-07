Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и член-корреспондент РАН Александр Горелов высказался о сроках появления коллективного иммунитета к COVID-19.

Горелов отметил, что только в России гражданам, желающим поставить вакцину от коронавируса, предлагают три разных препарата. Также он указал, что сейчас нет дефицита вакцины.

В связи с этим он уверен, что если коллективного иммунитета не получится добиться к сентябрю, то получится в октябре. Он также отметил, что защитить жизнь и здоровье граждан можно только при помощи вакцинации и привёл в пример Исландию.

В Исландии вакцину поставили примерно 90% населения и новых пациентов с коронавирусом не выявляли на протяжении уже трёх недель.

Ранее мы сообщали о болезни, которая может защитить от заражения коронавирусом. Как отмечается, речь идёт об аллергии.