Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

Согласно его заявлению, есть люди, которым вакцину ставить нельзя. Причинами могут являться гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжёлые аллергические реакции, такие как анафилактический шок или отек Квинке. В этом случае человек получает постоянный медотвод от вакцинации.

Также медотвод может быть и временным, на 2-4 недели. Дать его могут в том случае, если у человека была выявлена острая инфекционная или неинфекционная болезнь, или произошло обострение хронического заболевания.

Министр отметил, что пациенты, имеющие противопоказания к вакцинации, более уязвимы перед коронавирусом.

Недавно о противопоказаниях к вакцинации рассказала руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина. Она также отметила, что к вакцинации не допускают людей младше 18-ти лет.