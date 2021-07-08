Портал «Кино Mail.ru» составил рейтинг наиболее популярных в России кинофильмов и сериалов за первую половину 2021 года.

Среди фильмов зрители выше всего оценили «Круэллу» от Disney. Фильм является приквелом «101 далматинца» и повествует о молодости Круэллы Де Виль, роль которой исполнила Эмма Стоун. Следующую позицию занял фильм производства России – «Последний богатырь: Корень зла». Замыкает тройку режиссёрская версия фильма «Лига Справедливости» Зака Снайдера. Как отмечается, продолжительность фильма составляет около четырёх часов.

Наиболее популярным сериалом стали «Вампиры средней полосы». В центре сюжета сериала вампиры, которые живут в Смоленске. Следующую строчку занимает сериал «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет. На третьем месте сериал «ВандаВижн» от Marvel.

Недавно мы сообщали о том, что российские специалисты разработали технологию, которая позволит ощущать запахи при просмотре фильмов. Система имеет 28 картриджей с запахами, остальные запахи будут получаться путём смешивания.