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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась насчёт того, каким представляет свой первый день после ухода с поста.

Как отмечается, выборы в ФРГ пройдут в первый месяц осени. Меркель ещё три года назад сообщила, что находится на посту канцлера Германии последний срок.

Своими размышлениями о будущем Меркель поделилась во время дискуссии, проводимой в Университете Джонса Хопкинса в США. Согласно её заявлению, вероятно, что в первый день она по привычке будет размышлять о том, что её ждёт, и лишь затем она осознает, что отныне её задачами займётся кто-то другой. Как она считает, это ей понравится.

Также Меркель поделилась, что хочет на некоторое время взять паузу и подумать над своими интересами, так как ранее ей не хватало на это свободного времени.

Ранее мы сообщали, что у Меркель и Джо Байдена возникли серьёзные разногласия касаемо “Северного потока-2”. Сообщил об этом Байден.

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