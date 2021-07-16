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Джо Байден, американский лидер, заявил о расхождении во мнениях с Ангелой Меркель, немецким канцлером, касательно «Северного потока – 2».

Согласно его словам, у хороших друзей не всегда совпадают мнения по всем вопросам. Он добавил, что США и ФРГ продолжат изучать все совместные практические меры и следить за тем, как действия РФ будут влиять на энергетическую безопасность Украины. Байден также отметил, что дополнительные ограничительные меры в отношении «СП-2» были бессмысленны, так как трубопровод уже почти завершен. При этом американский лидер заявил, что есть смысл продолжить обсуждение с Германией проблемы, связанной с тем, что Москва может превратить газопровод в средство «шантажа».

В России отрицают все обвинения, а Меркель отметила, что в Германии по-иному оценивают риски и выгоды от данного проекта. Она также заявила, что «СП-2» представляет собой дополнительный трубопровод, который не лишит Киев транзита «голубого топлива».

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