Фанаты Marvel уже давно ждут ответа на вопрос, кто станет следующим главным злодеем киновселенной после того, как Мстителям удалось одолеть Таноса. Судя по всему, его имя наконец-то было раскрыто.

Им оказался Канг Завоеватель, которого впервые продемонстрировали в финальном эпизоде сериала «Локи». Его роль исполнил Джонатан Мэйджерс. Именно он ответствен за контроль над временными линиями. Отмечается, что его полноценное появление в качестве злодея должно будет состояться в картине «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который выйдет в 2023 году.

Согласно комиксам, Канг Завоеватель на самом деле является гениальным ученым Натаниэлем Ричардсом из 31 века, который научился перемещаться во времени и даже переходить в другие реальности. Впервые он был показан в 8-м выпуске «Мстителей», вышедшем почти 57 лет назад.