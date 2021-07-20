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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с изданием «Коммерсантъ» прокомментировала сравнение русских и украинцев, которое провёл глава дипломатической миссии США на Украине Джордж Кент.

Так, недавно Кент сравнил два народа и использовал для этого картины Репина. Как считает Кент, картина «Бурлаки на Волге» представляет тяжкую долю русских людей, а картина «Запорожцы» демонстрируют вольницу жителей Украины.

Захарова сообщила, что такие сравнения можно назвать манипулятивными тезисами. Также они искажают заложенный Репиным смысл. Она заявила что бурлаков на Руси уважали и эта профессия приносила немалую прибыль. Запорожцы же, изображённые на картине, выступали на стороне московского царя.

Подведя итог, Захарова заявила, что американским дипломатам стоит представлять свой народ с большим достоинством.

Недавно Захарова прокомментировала контакты России с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Она отметила, что контакты осуществляются в полном соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН.

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