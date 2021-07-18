Контакты Москвы с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) осуществляются в полном соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, которая поощряет и даже возводит в ранг приоритетных межафганские переговоры заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что контакты с талибами также не противоречат запрету этой организации на территории РФ. Они осуществляются, чтобы призвать к переговорам все стороны внутриафганского конфликта и помочь им найти общий язык.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Захарова также заявила, что Россия поддержала резолюцию ООН и теперь предпринимает для ее реализации те меры, которые считает необходимыми.

Напомним, что талибы значительно активизировались после вывода американских войск из Афганистана. Они уже захватили большую часть районов страны и продолжают продвигаться к столице.