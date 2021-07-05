Представители LucasFilm неожиданно продемонстрировали первый тизер аниме-сборника под названием «Звездные войны: Видения», который будет включать в себя несколько анимационных короткометражных картин.

Согласно словам Джеймса Во, одного из продюсеров компании, главная задача новой антологии заключается в расширении вселенной Star Wars. Руководство решило дать авторам аниме полную свободу, чтобы они смогли полностью реализовать собственный взгляд на мир «далекой-далекой галактики».

В опубликованном ролике можно увидеть, что художники и сценаристы решили использовать множество различных стилей для демонстрации своего видения «Звездных войн». Антология будет включать в себя ровно девять эпизодов от разных японских студий. Ее выход состоится уже 22 сентября текущего года на стриминговой платформе Disney+.