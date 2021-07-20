Полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию «ПолитЭкспертиза» прокомментировал заявление военного обозревателя Криса Осборна, который считает, что Су-57 не являются угрозой для США.

Ранее Осборн сообщил, что главный проигрыш Су-57 перед боевыми машинами США заключается в их малом числе. Он считает, что до тех пор, пока не будет увеличено число истребителей, их рано противопоставлять F-35 и F-22. В качестве примера он сообщает, что Россия собирается закупить 76 самолётов, а у США имеется 1 763 самолёта пятого поколения.

Как считает Литовкин, слова Осборна можно назвать «детским лепетом». Он отметил, что угрозой является система вооружения государств, а не самолёты по отдельности. Поэтому заявление о том, что самолёты не представляют угрозы говорят о разговорах в пользу бедных.

Литовкин напомнил об имеющемся в России ракетно-ядерном оружии, после применения которого на месте Вашингтона появится пролив «имени товарища Сталина». Кроме того, он указал на то, что у США даже нет разработок для создания вооружения, способного противостоять Су-57.

Ранее мы сообщали, что истребитель Су-57 будет обновлён, благодаря чему получит новые возможности. Отмечается, что будет улучшена бортовая электроника и добавлены новые типы вооружения.