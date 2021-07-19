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Сергей Смирнов, член коллегии ВПК, в ходе беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что у обновленного варианта Су-57 значительно возрастет боевой потенциал благодаря новому вооружению и двигателю.

Согласно его словам, российские специалисты продолжат модернизировать истребитель пятого поколения, расширяя тем самым его боевые возможности. Для этого они собираются улучшить его бортовую электронику, оснастить новыми типами вооружения и добавить ему дополнительные функции.

При этом Смирнов отметил, что самым главным нововведением станет установка на самолет совершенно нового двигателя. В настоящее время он разрабатывается специалистами ОАК. Указывается, что поставки усовершенствованного Су-57 будут организованы в полном соответствии с условиями госконтракта.

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