Сергей Смирнов, член коллегии ВПК, в ходе беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что у обновленного варианта Су-57 значительно возрастет боевой потенциал благодаря новому вооружению и двигателю.

Согласно его словам, российские специалисты продолжат модернизировать истребитель пятого поколения, расширяя тем самым его боевые возможности. Для этого они собираются улучшить его бортовую электронику, оснастить новыми типами вооружения и добавить ему дополнительные функции.

При этом Смирнов отметил, что самым главным нововведением станет установка на самолет совершенно нового двигателя. В настоящее время он разрабатывается специалистами ОАК. Указывается, что поставки усовершенствованного Су-57 будут организованы в полном соответствии с условиями госконтракта.