Компания Huawei начала работу над новым автономным продуктом, которым, по всей видимости, является беспилотный велосипед.

Как сообщается, эта разработка уже прошла первые испытания. Велосипед способен сам сохранять равновесие, а также реагировать на обстановку на дороге. В ситуации, если возникнет угроза столкновения, система берёт управление на себя, а также предпринимает меры, которые позволят исключить аварию.

Согласно имеющейся информации, в велосипед поставлена литиевая батарея, которой хватит на 2-3 часа поездки. Сейчас модель разработки напоминает скутер, так как между колёсами и педалями нет прямой связи. Движется велосипед за счёт электромотора, при этом участия человека не предусмотрено.

Отмечается, что проект о разработке подобного велосипеда появился после того, как один из сотрудников Huawei попал в аварию.

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