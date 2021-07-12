Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Huawei начала работу над новым автономным продуктом, которым, по всей видимости, является беспилотный велосипед.

Как сообщается, эта разработка уже прошла первые испытания. Велосипед способен сам сохранять равновесие, а также реагировать на обстановку на дороге. В ситуации, если возникнет угроза столкновения, система берёт управление на себя, а также предпринимает меры, которые позволят исключить аварию.

Согласно имеющейся информации, в велосипед поставлена литиевая батарея, которой хватит на 2-3 часа поездки. Сейчас модель разработки напоминает скутер, так как между колёсами и педалями нет прямой связи. Движется велосипед за счёт электромотора, при этом участия человека не предусмотрено.

Отмечается, что проект о разработке подобного велосипеда появился после того, как один из сотрудников Huawei попал в аварию.

Китайские специалисты недавно разработали ткань, которая позволяет охладить тело даже в жаркую погоду. Понижает температуру ткань примерно на 5-6 градусов.

Вам может понравиться

Ученые из Китая создали охлаждающую в жару ткань

Китайским исследователям удалось разработать уникальную ткань, позволяющую охладить тело в жаркую погоду. Согласно их словам, данный материал состоит из тончайших волокон тефлона, оксида титана и полимолочной кислоты. Благодаря им ткань

После унижения от Су-24 в Черном море эсминцам «Тип 45» добавили зенитные ракеты

Королевский флот Великобритании и европейская корпорация MBDA объявили, что эсминцы Type 45 будут оснащены 24 ракетными пусковыми установками Sea Ceptor. Новая шахта Sea Ceptor с 24 ракетами будет добавлена ​​перед

UBTECH Robotics показала человекоподобного домашнего робота

Представители компании UBTECH Robotics из КНР продемонстрировали тестовый образец человекоподобного робота под названием Walker X. В Сети появился ролик с показом его возможностей. Благодаря наличию более сорока сервомоторов этот робот
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 июля – небольшая облачность, до 26 °C | город Мытищи: погода, 12 июля – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 июля – небольшая облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 12 июля – ясно, до 31 °C | Подольск: погода, 12 июля – ясно, до 27 °C | Армавир: погода, 12 июля – ясно, до 32 °C |