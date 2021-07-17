Специалисты NASA сообщили, что на Земле ожидается ряд частых наводнений.

Учёные в ходе исследования выяснили, что в США со временем начнутся высокие приливы, которые будут всё чаще превышать пороговые значения наводнений. Аналогичная ситуация будет и в некоторых других странах.

Согласно прогнозу, ожидать этого стоит примерно в середине 2030-х годов. Причиной для начала подобных катаклизмов будет являться влияние Луны. Отмечается, что наводнения могут быть ежедневными или даже длиться около месяца, это будет зависеть от того, в каком положении будут находиться Луна, Земля и Солнце.

В итоге, постоянные наводнения могут нанести сильный экономический ущерб США, так как многие компании просто не смогут работать в подобных условиях, а люди не смогут добраться до своих рабочих мест.

Ранее мы сообщали о том, что в Германии из-за сильных наводнений был объявлен военный режим. Также к борьбе с наводнением было привлечено более 850 военнослужащих.