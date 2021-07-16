К борьбе с наводнением в западной части Германии привлечено более 850 военнослужащих. Глава военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже объявила режим военной катастрофы из-за не прекращающей бушевать стихии.

Она пояснила, что в рамках этого режиме действует полная децентрализация армейских подразделений. То есть, командир каждого из них не ждет решения высшего командования о применении для той или иной цели бронетранспортера, генератора или военного грузового автомобиля, а самолично принимает такое решение.

В настоящий момент военнослужащие одновременно борются со стихией и устраняют ее последствия в западных регионах страны. В их распоряжении находятся грузовые автомобили, вертолеты, катера и другая техника, которая активно задействуется в спасательных операциях.

Бундесвер всегда привлекается к проведению работ по устранению последствий чрезвычайных происшествий. Именно военнослужащие в таких ситуациях занимаются транспортировкой раненых, строительством временных госпиталей, обустройством заграждений, доставкой воды и продуктов пострадавшим районам.