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Основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли считает, что власти Китая собираются полностью запретить хранение криптовалюты. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам Ли, шансы на полный запрет криптовалюты он оценивает как 50 на 50. Причиной для запрета криптовалюты Ли называет нежелание китайских властей связываться с нерегулируемым финансовым продуктом. В связи с этим он также обратился к майнерам и посоветовал им продать оборудование, пока оно не упало в цене.

В целом же, Ли считает оптимистичным будущее самой популярной криптовалюты – биткоина. По его мнению, в этом году курс биткоина может вырасти до 250 тысяч долларов, а к 2025 году – до одного миллиона долларов. Он также отмечает, что курс биткоина никогда не зависел от Китая или любой другой страны.

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