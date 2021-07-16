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Киевский политолог Юрий Романенко высказался насчёт неожиданной смены курса Украины в сторону Китая.

Отмечается, что недавно глава Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с китайским председателем Си Цзиньпином. Указывается, что в ходе беседы было затронуто сотрудничество по препаратам от коронавирусной инфекции. Затем глава парламентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украине по некоторым организационно-политическим вопросам следует ориентироваться на Китай.

Подобная ситуация вызвала у многих политиков недоумение. Как считает Романенко, переговоры Зеленского с КНР являются попыткой шантажа США, причём глупой, так как Китай сейчас близок к России. Он также указал на то, что в отношениях США и Китая с Россией Украина является только второстепенной страной.

Недавно журналист из Одессы раскритиковал Зеленского, который провёл встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Журналист заявил, что глава Украины потерпел фиаско.

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