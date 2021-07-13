Выступление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи с Ангелой Меркель журналисты и эксперты назвали жалким и неубедительным. Глава государства ехал в Германию в очередной раз пожаловаться на «плохих русских», однако потерпел фиаско.

Так, одесский журналист Юрий Ткачев обратил внимание, с каким пренебрежением Меркель пообещала Зеленскому поговорить с президентом США Джо Байденом по поводу «Северного потока-2».

«Еще раз: канцлер Германии, стоя в 3-х метрах от президента Украины, заявляет, что будет обсуждать страхи Украины… с президентом Соединенных Штатов. Могла б уже прямо на лицо Зеленскому помочиться. Чего уж там», – написал Ткачев в своем Телеграм-канале.

Также журналисты высказали несколько версий по поводу дальнейшего использования украинской ГТС после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». К примеру, Анатолий Шарий предложил перекачивать через систему российский газ в Словакию, а затем покупать его якобы «в Европе».

Также в трубу, которая после запуска «СП-2» станет фактически никому не нужной, предложили кричать «Слава Украине!». Это позволит услышать патриотов как в России, так и в Европе.