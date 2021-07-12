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Специальный посланник президента США по климату Джон Керри высказался насчёт участия России в саммите по климату.

Согласно его заявлению, США довольны участием России в этом саммите. Также положительно Керри высказался насчёт готовности РФ принимать дополнительные шаги в этом направлении.

Как сообщил Керри во время пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президенты США и России дали ясно понять то, что проблемами климата нужно заниматься отдельно, и двигаться в этом направлении нужно вместе.

Россия, как указал Керри, входит в список 20 стран, которые ответственны за 80% мировых выбросов парниковых газов в атмосферу. Кроме того, сейчас осталось около 10 лет, в течение которых необходимо принять решения для того, чтобы не допустить самых худших последствий климатического кризиса.

Недавно мы сообщали о том, что, несмотря на предпринимаемые меры по сокращению парниковых выбросов, они продолжают расти. Наибольшее количество выбросов было зафиксировано в 2018 году.

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