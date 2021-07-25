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Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в беседе с URA.RU рассказал о серьёзной опасности, которая может грозить беременным.

Согласно заявлению врача, такие проблемы, как варикоз и отеки ног, могут являться смертельно опасными – они способны вызвать тромбоз. Специалист отмечает, что именно во время беременности можно заметить первые проявления варикоза. Так, поначалу он проявляется сосудистыми «звёздочками» или сеточками, после чего начинаются отеки. Поначалу они практически незаметны, но со временем становятся всё более явными.

После этого возникает варикоз, может развиться хроническая венная недостаточность. В случае тромбоза, как указывает Хорошев, обломление кончика тромба приведёт к летальному исходу.

Поэтому эксперт советует носить компрессионный трикотаж и использовать ортопедические стельки уже с первого триместра беременности, а также заниматься тренировкой мышц ног.

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