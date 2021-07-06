Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи сообщили, что около 80 процентов американских женщин, сделавших прививку от коронавируса на ранних сроках беременности, столкнулись с самопроизвольными абортами или выкидышами.

В рамках проведенного исследования специалисты изучили медицинские карточки 30 000 женщин, получивших вакцину Moderna и Pfizer-BioNTech в период с декабря прошлого и до февраля текущего года. В результате у многих из тех, кто сделал прививку на раннем сроке беременности, возникли осложнения при вынашивании ребенка.

Отмечается, что у 827 женщин была зафиксирована завершенная беременность, но только у 712 из них она закончилась живорождением. При этом большинство рожениц получили прививку в 3-м триместре. У тех, кто получил препарат в первых 2-х триместрах, в 80 процентах случаях беременность завершилась выкидышами.

Вам может понравиться

Коронавирус приводит к опасным изменениям в клетках крови зараженных

Команда немецких биофизиков предположила, что длительные симптомы коронавирусной инфекции связаны с тем, что при заражении она вызывает изменения в клетках крови. Специалисты из Германии провели масштабное исследование, в котором приняли

Инфекционист рассказал о «превращении» коронавируса в сезонную простуду из-за мутаций

Евгений Тимаков, инфекционист из РФ, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что COVID-19 благодаря мутациям научился «маскироваться» под обычную простуду. Согласно его словам, главными признаками коронавирусной инфекции стали

Американский робот-таракан способен выявлять утечки газа и искать людей

Специалистами из США был создан робот-таракан, способный быстро передвигаться по лабиринтам и пробираться в труднодоступные участки местности. Инженеры отметили, что многие насекомые могут ходить по вертикальным поверхностям, используя особые липкие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | город Мытищи: погода, 6 июля – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 июля – ясно, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 июля – переменная облачность, до 15 °C | Королев: погода, 6 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 6 июля – ясно, до 24 °C | Армавир: погода, 6 июля – небольшой дождь, до 26 °C |