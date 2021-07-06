Исследователи сообщили, что около 80 процентов американских женщин, сделавших прививку от коронавируса на ранних сроках беременности, столкнулись с самопроизвольными абортами или выкидышами.

В рамках проведенного исследования специалисты изучили медицинские карточки 30 000 женщин, получивших вакцину Moderna и Pfizer-BioNTech в период с декабря прошлого и до февраля текущего года. В результате у многих из тех, кто сделал прививку на раннем сроке беременности, возникли осложнения при вынашивании ребенка.

Отмечается, что у 827 женщин была зафиксирована завершенная беременность, но только у 712 из них она закончилась живорождением. При этом большинство рожениц получили прививку в 3-м триместре. У тех, кто получил препарат в первых 2-х триместрах, в 80 процентах случаях беременность завершилась выкидышами.