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Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, а также изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте, высказался насчёт вероятности того, что коронавирус мог оказаться утечкой из уханьской лаборатории. Его словам передаёт издание РИА Новости.

Согласно заявлению Питте, в настоящее время ничто не указывает на то, что SARS-CoV-2 или какой-либо иной вирус были созданы искусственно. Он заявил, что такая ситуация уже много раз обсуждалась, в частности, из-за того, что коронавирус пришёл из Китая.

Питте напоминает, что инцидент, во время которого опасная бактерия впервые «сбежала» из лаборатории, случился не в Китае, а в США. Таким образом, такая ситуация не исключается, но причин предполагать такое нет.

Обвинения же в отношении Китая Питте считает «политическими» в большей степени.

Недавно биолог Марк Пейгл прокомментировал возможность лабораторного происхождения коронавируса. Он не исключил этот вариант, но отметил, что и естественное происхождение коронавируса весьма правдоподобно.

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