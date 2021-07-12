Эксперты издания Strategy Page рассказали, что именно американский флот может противопоставить увеличивающемуся влиянию России и Китая.

Речь идёт о морских беспилотниках-невидимках. Как сообщается, США заметно продвинулись в этом вопросе. К настоящему времени были протестированы уже два беспилотных корабля-призрака – Nomad и Ranger. Как сообщается, каждый из них имеет водоизмещение около двух тысяч тонн.

Отмечается, что оба этих корабля прошли путь длиной около 8 тысяч километров до западного побережья, выйдя из Мексиканского залива. На всякий случай на борту кораблей находился экипаж, который дежурил на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Однако 98% процентов всего времени корабли пребывали в автономном режиме. Отмечается, что лоцман потребовался только для того, чтобы пройти Панамский канал.

Всего, как сообщается, ВМС США хотят получить десять подобных кораблей.

Недавно британское издание Mirror заявило, что Пентагон боится современного вооружения России. Как было заявлено, Россия и Китай преуспели в создании новых баллистических ракет.