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На калифорнийскую военно-морскую базу вернулся беспилотный надводный аппарат Nomad, который провел в плавании более года. За это время он успел преодолеть 4 421 морских миль.

Беспилотник, созданный в рамках программы Ghost Fleet Overlord, отправился на патрулирование в прошлом году. Он пересек Мексиканский залив и Панамский канал, побывал на западном берегу Соединенных Штатов и в конечном итоге оказался в пункте назначения.

Напомним, что проект под названием «Повелитель призрачного флота» предполагает строительство кораблей LUSV, которые на протяжении длительного времени смогут бороздить просторы мирового океана и производить патрулирование без необходимости в экипаже.

LUSV не строятся с нуля. Американские инженеры просто переделывают в беспилотные аппараты обычные корабли и запускают их в длительное плавание. Предполагается, что уже к началу следующего года испытания будут завершены. После чего командование ВМС примет решение о дальнейшей судьбе программы.

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