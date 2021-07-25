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В прошедшую пятницу в Токио открылись Олимпийские игры, однако сейчас они оказались под угрозой.

Причиной же этому вовсе не коронавирус, из-за которого Олимпийские игры и так долгое время были под вопросом. Так, Главное метеорологическое агентство Японии предупредило, что на Токио надвигается тайфун «Непартак».

Тайфун сформировался в Тихом океане и в настоящее время он находится к югу от Токио в районе островов Огасавара.

Из-за непогоды, как заявил оргкомитет Олимпиады, могут перенести соревнования по плаванию на открытой воде, а также по плаванию в программе триатлона. Эти соревнования должны состояться 27 июля. Отмечается также, что некоторые соревнования, которые были назначены на 26 июля, уже перенесли на другие дни.

Ранее мы сообщали, как российских спортсменов на Олимпиаде оценили зарубежные журналисты. Как считают многие, россияне смогут занять одно из первых трех мест по количеству медалей.

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