Представители зарубежных СМИ считают, что российские атлеты смогут занять высокие позиции в командном зачете на Олимпиаде в Токио.

Отмечается, что у иностранных журналистов сложилось двоякое мнение касательно того, что спортсменам из РФ придется выступать на Олимпийских играх без гимна и флага. Некоторые уверены, что их нужно было полностью отстранить, а другие считают, что пора отменить ограничения. К примеру, бельгийский обозреватель Дирк Ваем заявил, что Россия смогла решить проблемы с допингом, поэтому через 3 года во Франции ее команда сможет выступить под государственным флагом.

При этом все журналисты соглашаются во мнении, что россияне смогут занять одно из первых трех мест по количеству медалей. Аналитики из агентства Gracenote считают, что они займут 2-ю строчку. Однако большинство экспертов предполагают, что на 1-м месте окажутся США, на 2-м – Китай, а на 3-м – РФ.