Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог Георгий Викулов заявил, что в России возможен новый локдаун из-за COVID-19.

По словам Викулова, в настоящее время врачи, можно сказать, находятся «на военном положении» и у них весьма серьёзная вирусная нагрузка, из-за чего фиксируется высокая летальность среди медиков. По мнению Викулова, если к середине месяца не будет отмечена положительная динамика и улучшении ситуации с коронавирусом, власть начнёт ужесточать меры.

Также Викулов отметил, что без внимания данную ситуацию правительство России не оставит. Он считает, что сценарии, на случай ухудшения эпидемиологической обстановки, уже прописаны, и правительство будет действовать, а не сидеть с закрытыми глазами.

Недавно мы сообщали о россиянке, которая заболела коронавирусом и оставалась заразной для окружающих на протяжении 11-ти месяцев. Это является рекордом.