Инфекционист Оксана Станевич, представляющая Первый Санкт-Петербургский медуниверситет им. Павлова, рассказала об уникальной пациентке, которая могла заразить окружающих коронавирусом даже после 11 месяцев с момента инфицирования.

Врач пояснила, что это настоящий рекорд, так как ранее у разных пациентов вирус продолжал выделяться и заражать окружающих максимум в течение полугода. При этом одна из пациенток умерла из-за скрытого течения инфекции.

По словам Станевич, длительное сохранение вируса в организме является чрезвычайно опасным для здоровья человека. Патоген скрывается в кишечнике или миокарде, в легких или в нервной системе и негативно воздействует на те или иные органы. В основном это происходит у людей, которые страдают от сахарного диабета, онкологических проблем или аутоиммунных заболеваний.

При длительном нахождении в организме, коронавирус накапливает мутацин, который провоцирует появление новых штаммов патогена.