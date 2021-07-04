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Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал особенность людей, благодаря которой они менее подвержены заражению коронавирусом.

Речь идёт о людях, имеющих аллергию. Как отмечается, то, что аллергики менее подвержены заражению коронавирусом, было замечено ещё в начале пандемии, но этот вопрос так и не был детально изучен. Необходимо проводить отдельные исследования насчёт аллергиков, но у науки на данный момент более важные приоритеты – к примеру, изучение новых штаммов COVID-19.

По словам специалиста, наличие аллергии не приводит к более тяжёлому протеканию коронавируса и не провоцирует осложнений. Однако в вопросе вакцинации аллергикам нужно быть весьма осторожными. Перед вакцинацией им рекомендуется сделать анализ крови и проконсультироваться со специалистом. Кроме того, при обострении аллергии следует отложить вакцинацию.

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  • Анна
  • 03.07.2021
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