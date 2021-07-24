HBO Max собирается снять фильм о Супермене, причём главную роль исполнит темнокожий актёр. Об этом сообщает издание Collider.

Как было заявлено, над фильмом будет работать продюсерская компания американского актёра Майкла Б. Джордана Outliner Society. Кроме того, по некоторым сведениям, именно он исполнит главную роль, однако на данный момент актёр не подтвердил эту информацию.

По имеющимся сведениям, над проектом уже работает сценарист. На данный момент неизвестно, будет ли проект полнометражным фильмом, или мини-сериалом.

В центре сюжета проекта находится темнокожий Супермен по имени Вал-Зоде, который является защитником альтернативной Земли-2. Впервые он дебютировал в 2014 году в комиксах DC.

Недавно мы сообщали о том, что HBO Max собирается снять два анимационных сериала по мотивам «Игры престолов». Основного сюжета эти проекты касаться не будут.