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Финский информационный ресурс HBL опубликовал интервью, взятое у командира форпоста ВСУ, расположенного под Красногоровкой.

Согласно заявлению командира, которого зовут Иван, линия фронта находится всего лишь в полукилометре от форпорста. В настоящее время немало усилий отводится на укрепление окопов. Отмечается, что за прошедшие семь лет военные неплохо обжились на своих местах – они даже занимаются выращиванием лука и клубники.

Сообщается, что у военных есть собаки, которые стали не просто компаньонами, но и хорошими помощниками. Так, если собаки убегают в убежище, то это означает, что и людям следует укрыться, так как скоро возможны обстрелы.

Отмечается, что к условиям жизни на фронте привыкают не все собаки. Лучше всего к ним приспосабливаются те особи, которые родились уже в окопах.

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