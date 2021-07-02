Игорь Коротченко, военный специалист и журналист, спрогнозировал действия РФ в том случае, если Украина начнет масштабное наступление на ЛДНР.

Согласно его словам, Москва не станет молча смотреть за тем, как украинские вооруженные силы убивают мирных жителей Донбасса, поэтому начнет военную операцию, направленную на принуждение Киева к миру. Он отметил, что в данной ситуации украинцы попытаются устроить блицкриг с разгромом и вытеснением ополченцев.

Россия в свою очередь не станет начинать крупный вооруженный конфликт с Украиной, а ограничится локальной операции, направленной на защиту гражданских от агрессии со стороны украинских войск. В настоящее время на Донбассе продолжаются артиллерийские обстрелы территорий самопровозглашенных республик.