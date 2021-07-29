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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время прямой линии с жителями региона объяснил выбор препарата для вакцинации от коронавируса.

Согласно рассказу Дрозденко, он и его семья переболели коронавирусом, кроме того, инфекция стала причиной смерти нескольких его близких. В январе 2021 года, спустя полгода после излечения от коронавируса, Дрозденко вакцинировался препаратом «ЭпиВакКорона», который ему порекомендовал врач.

Сейчас антител у Дрозденко почти не осталось, поэтому он решил ревакцинироваться. На этот раз он выбрал «КовиВак», и объяснил, что этот препарат больше подходит именно для ревакцинации. Также губернатор отметил, что получил вакцину в федеральном учреждении, чтобы не лишать жителей региона квоты. В Ленобласть вакцину, как указывается, ввозят лишь небольшими партиями.

Ранее мы сообщали о том, что в Волгограде медсестра подделывала сертификаты о вакцинации за денежное вознаграждение. Теперь её будут судить.

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