Гендиректор ФНЦ имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил о том, что вакцина «КовиВак» продемонстрировала эффективность против индийского штамма COVID-19.

Как отмечается, индийский штамм коронавируса получил название «дельта», его обнаружили в октябре 2020 года. Считается, что данный штамм более заразен по сравнению с более ранними штаммами и люди могут его подхватить даже после прохождения вакцинации некоторыми препаратами.

Согласно заявлению Ишмухаметова, исследования вакцины «КовиВак» продемонстрировали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности препарата против индийского штамма COVID-19. Таким образом, данную вакцину можно ставить против штамма коронавируса «Дельта».

Недавно специалисты рассказали о признаках, которые указывают на заражение индийским штаммом коронавируса. Так, отмечаются различные желудочные проблемы.