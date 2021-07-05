Эксперты перечислили симптомы, по которым можно заподозрить индийский штамм коронавируса.

Согласно заявлению пульмонолога Алексея Никишенкова, многие россияне, у которых был выявлен именно этот штамм коронавируса, жаловались на возникшие проблемы с ЖКТ и на связанные с этим расстройства. Он отметил такие признаки заболевания, как диарея и боли в животе. Кроме того, другими признаками являются слабость, ощущение болей в мышцах, а также кашель.

То, что индийский штамм коронавируса проявляет себя желудочными проблемами, подтвердил и иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что, помимо болей в животе и диареи, может появиться рвота.

Также указывается, что сохраняются и все прочие признаки, характерные для уханьского штамма коронавируса.

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