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Президент Украины Владимир Зеленский практически с начала этого года пытается давить на западные страны, однако его действия приносят совершенно обратные результаты. Как сам глава государства, так и действующий ОП в международных отношениям терпят провал за провалом, заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Он указал, что Франция и Германия давно отвернулись от Киева, хотя прежде были его верными друзьями. Берлину, Парижу и другим европейским столицам надоело слушать одни и те же речи Зеленского о необходимости принять Украину в НАТО и Евросоюз «за красивые глаза». По словам эксперта, эти заявления больше напоминают истерику, чем конструктивный диалог.

Мураев также отметил, что хотя Киев имеет поддержку Прибалтики и Польши, голоса этих стран не будут иметь большого веса в вопросе принятия Украины в ЕС и Североатлантический альянс. Но Зеленский и его офис этого упорно не хотят понимать. Что говорит о полном отсутствии соответствующего политического опыта.

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