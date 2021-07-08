Президент Украины Владимир Зеленский практически с начала этого года пытается давить на западные страны, однако его действия приносят совершенно обратные результаты. Как сам глава государства, так и действующий ОП в международных отношениям терпят провал за провалом, заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Он указал, что Франция и Германия давно отвернулись от Киева, хотя прежде были его верными друзьями. Берлину, Парижу и другим европейским столицам надоело слушать одни и те же речи Зеленского о необходимости принять Украину в НАТО и Евросоюз «за красивые глаза». По словам эксперта, эти заявления больше напоминают истерику, чем конструктивный диалог.

Мураев также отметил, что хотя Киев имеет поддержку Прибалтики и Польши, голоса этих стран не будут иметь большого веса в вопросе принятия Украины в ЕС и Североатлантический альянс. Но Зеленский и его офис этого упорно не хотят понимать. Что говорит о полном отсутствии соответствующего политического опыта.