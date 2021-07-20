К военно-морским силам Украины присоединились турецкие беспилотники TB-2, которые будут осуществлять патрулирование Чёрного мора. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на Forbes.

Как отмечается, данный беспилотник способен лететь на высоте около 8 километров в течение 24 часов, и нести около 136 килограмм небольших высокочастотных боеприпасов. Стоимость такого БПЛА составляет около одного миллиона долларов.

Наиболее сильное влияние беспилотник оказал во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Вероятно, Киев надеется, что беспилотник поможет и им в следующей войне между Украиной и Россией. Предполагается, что эти беспилотники, находясь на вооружении Украины, смогут изменить морские планы обороны страны.

Во время боевых действия на Донбассе Киев потерял немало самолётов и вертолётов, сражаясь с повстанцами. В итоге они практически перестали летать над данной территорией. Также отмечается, что Украина имеет около 125 боевых самолётов, но многие из них были изготовлены ещё в 1980-х годах. Средств на покупку новых самолётов у Украины нет, но она может позволить себе беспилотники.

По имеющимся сведениям, на данный момент ВМФ Украины получил четыре TB-2.

Ранее мы сообщали о том, что Украина приобрела турецкие беспилотники ради непрерывной слежки за Россией. Они будут совершать разведку на Чёрном море.