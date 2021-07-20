читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

К военно-морским силам Украины присоединились турецкие беспилотники TB-2, которые будут осуществлять патрулирование Чёрного мора. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на Forbes.

Как отмечается, данный беспилотник способен лететь на высоте около 8 километров в течение 24 часов, и нести около 136 килограмм небольших высокочастотных боеприпасов. Стоимость такого БПЛА составляет около одного миллиона долларов.

Наиболее сильное влияние беспилотник оказал во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Вероятно, Киев надеется, что беспилотник поможет и им в следующей войне между Украиной и Россией. Предполагается, что эти беспилотники, находясь на вооружении Украины, смогут изменить морские планы обороны страны.

Во время боевых действия на Донбассе Киев потерял немало самолётов и вертолётов, сражаясь с повстанцами. В итоге они практически перестали летать над данной территорией. Также отмечается, что Украина имеет около 125 боевых самолётов, но многие из них были изготовлены ещё в 1980-х годах. Средств на покупку новых самолётов у Украины нет, но она может позволить себе беспилотники.

По имеющимся сведениям, на данный момент ВМФ Украины получил четыре TB-2.

Ранее мы сообщали о том, что Украина приобрела турецкие беспилотники ради непрерывной слежки за Россией. Они будут совершать разведку на Чёрном море.

Вам может понравиться

Командующий ВВС Украины заявил о планах России усилить конфликт в Донбассе и Крыму

Сергей Дроздов, командующий украинскими ВВС, отметил, что РФ собирается в ближайшем будущем «усилить конфликт» на территории Донбасса и перенести его в Крым. Согласно его словам, Россия вряд ли решит организовать

Экс-глава СВР Украины высмеял слова Зеленского о статье Путина

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что глава страны Владимир Зеленский смешно высказался о статье президента России Владимира Путина. Свою точку зрения Маломуж высказал в беседе с изданием
  • Анна
  • 19.07.2021
  • читать 1 минуту

Саакашвили мечтает о построении «Великой Украины» с границами до Кавказа

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, надеется, что в будущем появится «Великая Украина», границы которой будут доходить до Кавказа. Согласно словам экс-лидера Грузии, Киев в настоящее время имеет различные проблемы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | город Мытищи: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 20 июля – ясно, до 39 °C | Подольск: погода, 20 июля – переменная облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 июля – ясно, до 35 °C |