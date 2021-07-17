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Самолеты и беспилотные аппараты США и НАТО часто появляются у границ Крымского полуострова. Лишь за минувшие 24 часа онлайн-сервисы, отслеживающие перемещение воздушных судов, обнаружили неподалеку от российских рубежей Boeing P-8A «Посейдон», турецкий ATR 72 MPA, американский самолет РЭБ ЕР-3Е Orion, сообщает издание «МК».

Однако помимо западных разведчиков, рядом с Крымом совсем скоро могут появиться и беспилотные аппараты Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции. Эксперт Александр Михайловский уверен, что Киев приобрел их именно для этой цели. Теперь с помощью этих БПЛА США смогут наладить «дежурство» вдоль российских границ 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Аналитик поясняет, что «Байрактары» давно используются Анкарой для разведывательных мероприятий на море. Они летают на Крит и на острова в Эгейском море, принадлежащие Греции, причем делают это почти каждый день. Цель таких вылазок – подразнить греческую ПВО, а также провести разведку в поисках полезной информации.

Практически то же самое намереваются делать Соединенные Штаты, используя Украину. Ей продали беспилотники лишь для того, чтобы обеспечить постоянное патрулирование границ. По мнению эксперта, «Байрактары» совсем скоро будут появляться у воздушного пространства Крыма очень часто, поэтому РФ должна быть к этому готова.

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