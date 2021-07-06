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В Евросоюзе заявили, что приговор Виктору Бабарико является несправедливым. Бабарико, как отмечается, ранее пытался участвовать в выборах президента Белоруссии.

Как указывается в заявлении Службы внешних связей ЕС, Бабарико несправедливо осудили на 14 лет заключения. Было отмечено, что он всего лишь хотел воспользоваться своим правом участвовать в выборах президента в стране.

В итоге Евросоюз потребовал, чтобы Бабарико немедленно освободили. Кроме того, было заявлено о необходимости освобождения всех политических заключённых, людей, которые были задержаны за попытку реализации своих прав, а также журналистов.

В настоящее время в Белоруссии, как сообщается, более 530 политзаключённых.  ЕС планирует рассмотреть в отношении Белоруссии новые санкции.

Недавно мы сообщали о том, что в Белоруссии собираются блокировать СМИ, которые угрожают безопасности страны. Для этого по указу Александра Лукашенко будет создана специальная комиссия.

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