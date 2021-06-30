В Беларуси создается специальная комиссия, которая будет отслеживать всю информацию, распространяемую средствами массовой информации. Также она получит возможность блокировать СМИ, публикации в которых признают угрозой национальной безопасности страны.

Поручение о создании такой комиссии отдал глава государства Александр Лукашенко. Также он наделил ее полномочиями оценивать информацию, выявлять те данные, которые могут создавать опасность для нацбезопасности и безо всяких предупреждений запускать процесс их блокировки.

Соответствующий указ Лукашенко начал действовать с минувшей субботы. Под его действие подпадают любые печатные СМИ, как белорусские, так и зарубежные интернет-издания, сайты информационных сообщений и иные медиаресурсы.