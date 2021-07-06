В информагентстве Daily Mail, сославшись на специалистов, заявили, что через несколько лет коронавирусная инфекция трансформируется в болезнь, напоминающую простую простуду.

Пол Хантан, профессор и инфекционист из британского университета, предположил, что в скором времени COVID-19 не будет вызывать у зараженных серьезные симптомы, как это происходит сейчас. Он отметил, что большинство жителей Земли окажутся защищенными от коронавируса благодаря вакцинам или прошлым заражениям.

Эксперт считает, что за 5-6 лет SARS-CoV-2 перестанет быть патогенным, однако останется эндемическим, то есть человечество никогда не сможет навсегда избавиться от него. Но у людей сформируется естественный иммунитет к нему, поэтому его симптоматика мало чем будет отличаться от признаков обычной ОРВИ.