Директор Центра по изучению Центральной Азии и Китая в Таджикистане, а также эксперт клуба «Вадай» Худоберди Холикназаров предположил намерения Китая в Афганистане. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как отмечается, сейчас в Афганистане происходит противостояние движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) и сил правительства. При этом всё это происходит на фоне того, что США решили вывести свои войска.

Как считает Холикназаров, основная цель Китая в Афганистане – это недопущение ситуации, при которой начнётся гражданская война. При этом, как он считает, Китай способен начать работать с талибами.

Так, недавно издание Financial Times заявило, что в обмен на это Китай хочет от талибов лояльности по уйгурскому вопросу. Боевикам было предложено прекратить сотрудничество с уйгурским «Исламским движением Восточного Туркестана», которое, как уверены в КНР, угрожает их безопасности.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в слабости перед Китаем, Россией и Ираном. Также он напомнил, что именно он остановил строительство “Северного потока 2”.