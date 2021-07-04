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Дональд Трамп, экс-лидер США, во время выступления перед своими сподвижниками, заявил, что администрация Джо Байдена, американского президента, проявила слабость перед КНР, РФ и Ираном.

Согласно его словам, в СМИ постоянно заявляют, что он якобы «любит РФ», однако именно им было остановлено создание газопровода «СП-2». Он добавил, что смог бы всего за две недели избавить Соединенные Штаты от энергетической зависимости и тогда американцам не нужен был ни Ближний Восток, ни Россия.

Во время митинга бывший глава государства заявил о необходимости победить на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в следующем году. Трамп также снова заявил, что именно он выиграл в рамках предыдущего голосования, которое оказалось «не честным», и посчитал себя жертвой «охоты на ведьм».

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