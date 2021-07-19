Пациентам, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, спустя полгода после этого необходимо пройти вакцинацию. При этом совершенно неважно сохранились ли в их организме антитела и в каком количестве. Прививку нужно делать в любом случае, уверенно заявляют врачи.

По их словам, даже если в организме отмечается высокий уровень антител, риск повторно заразиться коронавирусом все равно остается. И несмотря на многочисленные исследования ученые до сих пор не могут установить то количество иммуноглобулинов, которое способно гарантировать надежную защиту от заражения. Специалисты сейчас разрабатывают все новые и новые тест-системы, которые должны точно определять и степень устойчивости иммунной системы к вирусу, и длительность защиты.

Врачи также рассказали, что нужно, чтобы сделать прививку. По их словам, человек, собравшийся на вакцинацию, должен хорошо себя чувствовать. Впрочем, если есть какие-то проблемы, то они будут обнаружены перед иммунизацией. Так как медики сперва измеряют температуру, проверяют содержание сахара в крови и давление, убеждаются в нормальном состоянии слизистых оболочек.

Кроме того, можно пройти более углубленное исследование, которое даст гарантию безопасной вакцинации. Оно включает в себя анализ крови, определение уровней иммуноглобулина E и кретинина в крови, изучение активности ферментов печени. Только после получения всех результатов и их проверки медики допускают пациента до прививки.

Врачи рекомендуют не употреблять алкоголь после вакцинации, не перегреваться на солнце, а также воздерживаться от посещения бань или саун. Все это должно обеспечить усиленную выработку иммунитета и ускорить появление защиты от заражения коронавирусом.