Модернизированный робот Кэсси впервые смог пробежать 5-километровую дистанцию.

Как сообщается, Кэсси является двуногим роботом, разработка которого началась в 2017 году. Созданием робота занимались специалисты компании Agility Robotics и Университета штата Орегон. Предполагалось использовать робота для помощи в донесении покупок от автомобиля до дома. Однако с того времени концепция была изменена.

Четыре года назад робот был способен только медленно идти по ровной и прямой дороге. С тех пор робота учили бегать при помощи методов машинного обучения. Также его научили прыгать вверх и в длину, и подниматься по лестнице. Для осуществления этих действий роботу добавили «колени», а также разработали необходимую биомеханику.

Во время преодоления дистанции в 5 километров Кэсси два раза упал. В первый раз это произошло из-за перегрева компьютера, во второй раз из-за большой скорости робот не смог совершить поворот. Однако, несмотря на это, дистанция была преодолена за 53 минуты.

Недавно мы рассказывали о человекоподобном роботе Walker X, которого разработали специалисты из КНР. Этот робот предназначается для домашнего использования.