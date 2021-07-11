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Представители компании UBTECH Robotics из КНР продемонстрировали тестовый образец человекоподобного робота под названием Walker X. В Сети появился ролик с показом его возможностей.

Благодаря наличию более сорока сервомоторов этот робот может свободно перемещаться по дому. Он обладает полноценными кистями рук с пальцами, что дает ему возможность совершать сложные движения, например, играть в настольные игры. Кроме того, данная машина получилась очень устойчивой, так как обладает динамическим механизмом балансировки – Walker X не упадет, даже если кинуть в него мяч.

Однако перемещается этот робот не очень быстро – его максимальная скорость не превышает 3 километра в час. Во время ходьбы он применяет камеры глубины, помогающие ему не сталкиваться с мебелью или людьми. Для общения он может использовать мимику или синтезированную речь.

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