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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил наиболее частые ошибки людей во время измерения давления.

Во время проведения данной процедуры необходимо принять правильную позу – это оказывает весьма важное влияние на результаты. Мясников советует облокотиться на спинку и не скрещивать ноги, так как это может привести к увеличению давления примерно на 10 миллиметров ртутного столба.

Мясников заявил, что проводить измерения лишь на одной руке не стоит – для получения более верного результата давление нужно измерить на обеих руках. Медик указал, что проводить проверку давления, торопясь, или после каких-либо физических нагрузок, не стоит. В этом случае нужно немного отдохнуть и подождать некоторое время.

Недавно доктор Мясников назвал абсолютное противопоказание, при котором нельзя ставить вакцину от коронавируса. Также он отметил, что молодым людям с аллергиями вакцинироваться следует с осторожностью.

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