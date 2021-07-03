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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в какой ситуации существует абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса.

Согласно его заявлению, абсолютных противопоказаний крайне мало. Он может назвать только одно, при котором вакцину от коронавируса точно нельзя ставить ни в коем случае. Так, Мясников сообщил, что абсолютным противопоказанием является анафилактический шок, произошедший после первой прививки.

Кроме того, Мясников отметил, что есть относительные причины для того, чтобы человек получил отвод от вакцинации. Он указал, что вакцину нужно ставить тем людям, для кого отказ от вакцинации будет более опасен, чем возможные последствия. К примеру, если пожилой человек имеет диабет, астму и ряд аллергий, у него больше шансов умереть от коронавируса в случае отказа от вакцинации. В случае же с молодым пациентом с аллергией ситуацию нужно рассматривать индивидуально, так как риск от вакцинации может быть больше, чем возможная польза.

Недавно доктор Мясников заявил, что новая волна коронавируса будет осенью. Он призвал граждан подготовиться к ней и заранее пройти вакцинацию.

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